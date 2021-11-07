Китайська журналістка, засуджена за статті про пандемію, близька до смерті – розповів її брат. Вона голодує у в’язниці від початку року

Антон Венедиктов

Китайська журналістка, яка однією з перших почала висвітлювати спалах коронавірусу у місті Ухань, при смерті. Про це повідомив її брат. У травні 2020 року її затримали, у грудні засудили до чотирьох років ув'язнення. Пізніше стало відомо, що Чжан Чжань оголосила голодування, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

«Хочу, щоб світ запам’ятав її такою», – пише брат громадянської журналістки Чжан Чжань. За його словами, зараз вона важить менше ніж 40 кілограмів при зрості 177 сантиметрів і може не пережити холодну зиму в китайській в’язниці. Журналістку тримають там із грудня. Звільнити Чжань знову закликали правозахисні організації, а «Репортери без кордонів» номінували її на премію за свободу преси.

«Чжан Чжань, яка спочатку не повинна була опинитися у в’язниці, зараз, схоже, у смертельній небезпеці. Влада Китаю повинна негайно звільнити її, щоб вона могла припинити голодування і отримати медичну допомогу, якої вона так потребує», – йдеться у заяві міжнародної правозахисної організації Amnesty International.

Чжань почала голодувати понад рік тому, і зараз уже не може навіть підвести голову без сторонньої допомоги. Її годують примусово через трубку в носі. Під час слідства активістку три місяці постійно тримали у кайданках. Відомо, що у серпні вона була у лікарні, але адвокати зв’язатися з нею не можуть. Сім’я намагалася побачитися із журналісткою три тижні тому, але з в’язниці їм досі не відповіли. Мовчанням зустрічають і запити журналістів.

Я казав їй, що голодування – це великий ризик. Вона відповіла: «Я знаю, але вірю всім серцем і, швидше за все, не пошкодую». Вона хотіла розповісти правду

«Я казав їй, що голодування – це великий ризик. Вона відповіла: «Я знаю, але вірю всім серцем і, швидше за все, не пошкодую, – розповідає адвокат журналістки Рен Цюаньню. – Важливим є контекст її справи. Пандемія стала глобальною катастрофою. Вона хотіла розповісти правду, показати вищим чиновникам, що приховують на місцях».

Колишня юристка приїхала в Ухань у лютому минулого року, коли в китайській провінції спалахувала епідемія коронавірусу. Поки влада Китаю стверджувала, що все під контролем, Чжань вела стріми і показувала, як крематорії працювали день і ніч. «Людям нічого не кажуть, місто просто закрили», – писала вона. У травні Чжан Чжань зникла – і знайшлася вже у в’язниці у Шанхаї.

У день вироку прихильників Чжань, іноземних журналістів та дипломатів від будівлі суду відтіснила поліція. Серед звинувачень, висунутих їй, – інтерв'ю закордонним ЗМІ та дві неточності у публікаціях. Чжань повідомила, що містянам доводилося платити за тести на «ковід», а влада під час локдауну розсилала у домівки гнилі овочі. Журналістка наполягає, що це все правда. Засідання суду тривало лише три години. Активістку відправили до в’язниці на чотири роки.

У нас не було навіть можливості зрозуміти, що зробила Чжан Чжань, або надати докази її невинуватості

«Під час слухань суд лише згадав багато важливих доказів, але не заглиблювався у зміст есе та відео. Нам їх не показали, у нас не було навіть можливості зрозуміти, що зробила Чжан Чжань, або надати докази її невинуватості, – розповідає адвокат Чжан Кеке. – Це одна з причин, чому розгляд був таким поспішним. Вона не відповідала на запитання, говорила лише, що не співпрацюватиме з судом, який діє не за законом».

За офіційними даними, зараз у всьому Китаї фіксують близько ста випадків коронавірусу на добу. За успіх у боротьбі з пандемією офіційні ЗМІ дякують Компартії. Щонайменше вісьмох китайців покарали за повідомлення про вірус на ранній стадії пандемії, серед них – журналісти та лікарі.