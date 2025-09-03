«Репортери без кордонів» засудили російські вироки затриманим у Мелітополі Левченку та Гершону

Організація «Репортери без кордонів» (RSF) 3 вересня засудила «пародію на правосуддя» після вироків адміністраторам місцевих телеграм-каналів Мелітополя Георгію Левченку та Владиславу Гершону, винесених російськими судами.

RSF звертає увагу, що підконтрольний Росії суд визнав Левченка, зокрема, винним у використанні своєї платформи в Телеграмі для «антиросійської й проукраїнської пропаганди та нібито передачі даних українській розвідці.

Звинувачений у «тероризмі» Гершон у листі родичам із ув’язнення поскаржився на умови утримання, написавши: «кожен ранок у пеклі». Організація зазначає, що його свідчення є ще одним доказом жорстокого ставлення до медіа-професіоналів, затриманих Росією на окупованих територіях України.

«Ці перші вироки є тривожним сигналом для чотирьох інших медіа-фахівців, яких було затримано в Мелітополі та які залишаються за ґратами. Це не судові процеси, а політичні видовища. Росія використовує свою систему правосуддя як зброю для криміналізації незалежної журналістики на окупованих територіях. «Репортери без кордонів» закликають до негайного звільнення Георгія Левченка, Владислава Гершона та інших журналістів, ув’язнених Кремлем за їхні репортажі», – йдеться в коментарі керівниці відділу організації в Східній Європі й Центральній Азії Жанни Кавельє.

Раніше стало відомо, що Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив одного з адміністраторів телеграм-каналу «Мелітополь – це Україна», громадянина України Владислава Гершона до 15 років позбавлення волі.

Ще один затриманий тоді Георгій Левченко адміністрував телеграм-канал «РІА-Мелітополь». Російський «Запорізький обласний суд» (він діє в Мелітополі) призначив йому 16 років суворого режиму.

Ситуації навколо затриманих російською та владою мелітопольських медіаактивістів і журналістів було присвячене розслідування «Репортерів без кордонів». Справи чотирьох інших заарештованих у 2023 році адміністраторів телеграм-каналів були виділені в окремі провадження, суд у Ростові розглядає їх по одному. Місце перебування та процесуальний статус затриманої тоді ж журналістки «РІА-Мелітополь» Анастасії Глуховської невідомі. За даними видання «Ґрати», в 2024 році родичі журналістки дізналися, що її перевели до Таганрога, міста в Ростовській області РФ.

Мелітополь у Запорізькій області був одним із перших українських міст, які окупувала Росія після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. У ньому працюють органи російської влади контрольованої Москвою частини Запорізької області.