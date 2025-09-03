РФ засудила адміністраторів проукраїнських телеграм-каналів Мелітополя

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив одного з адміністраторів телеграм-каналу «Мелітополь – це Україна», громадянина України Владислава Гершона до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє видання «Медіазона» з посиланням на пресслужбу суду. Перші три роки він проведе у в’язниці, решту – в колонії суворого режиму.

Суд визнав 27-річного Гершона винним у шпигунстві, участі в терористичній спільноті та вчиненні теракту зі значними майновими збитками у складі організованої групи. Справа розглядалася в закритому режимі через наявність державної таємниці в матеріалах.

Російське слідство вважає, що за завданням ГУР адміністратори каналу просили підписників повідомляти через бот зворотного зв’язку про скупчення російських військових і техніки, а потім передавали інформацію українським військовим. Як пише «Медіазона», Гершона звинувачували в тому, що разом з іншими адміністраторами він навів українські ракети на будівлю мелітопольського коледжу, де розташовувалися управління Росгвардії та ФСБ в окупованій Росією частині Запорізької області. Під час удару по будівлі в березні 2023 року, за даними «Медіазони», ніхто не постраждав.

Адміністратори проукраїнських телеграм-каналів про окупований російськими військами Мелітополь були затримані в серпні 2023 року, ФСБ повідомила про затримання лише в жовтні. Були затримані близько 10 людей. Один із них, Марк Каліуш, 24 серпня повернувся в Україну за обміном і розповів Радіо Свобода про тортури.

Ще один затриманий тоді Георгій Левченко адміністрував телеграм-канал «РІА-Мелітополь». Російський «Запорізький обласний суд» (він діє в Мелітополі) призначив йому 16 років суворого режиму. Про це стало відомо 2 вересня. У пресрелізі російської установи стверджується, що Левченко збирав і передавав українській розвідці «дані про місця дислокації військових підрозділів ЗС РФ, за якими згодом готувався ракетно-бомбовий удар з боку ЗСУ». Слідство кваліфікувало це як державну зраду, тобто Левченко ймовірно мав російський паспорт. Також його звинуватили в закликах до екстремізму, повідомляє телеканал «Настоящее время». Не повідомляється, чи визнали Гершон і Левченко провину, чи мають вони намір оскаржити вирок.

Ситуації навколо затриманих російською та владою мелітопольських медіаактивістів і журналістів було присвячене розслідування «Репортерів без кордонів». Справи чотирьох інших заарештованих у 2023 році адміністраторів телеграм-каналів були виділені в окремі провадження, суд у Ростові розглядає їх по одному. Місце перебування та процесуальний статус затриманої тоді ж журналістки «РІА-Мелітополь» Анастасії Глуховської невідомі. За даними видання «Ґрати», в 2024 році родичі журналістки дізналися, що її перевели до Таганрога, міста в Ростовській області РФ.

Мелітополь у Запорізькій області був одним із перших українських міст, які окупувала Росія після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. У ньому працюють органи російської влади контрольованої Москвою частини Запорізької області.