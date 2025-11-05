Рада звернулася до міжнародної спільноти щодо посилення тиску на РФ через злочини проти журналістів

Верховна Рада звернулася до країн-членів Євросоюзу та НАТО, ПАРЄ, ОБСЄ, а також низки міжнародних організацій – ООН, Міжнародної федерації журналістів, «Репортерів без кордонів» щодо посилення тиску на РФ у зв’язку із систематичними злочинами проти журналістів і працівників медіа.

«Рада закликає продовжувати посилювати політико-дипломатичний і санкційний тиск на РФ у зв’язку з численними злочинами проти журналістів та працівників медіа, у тому числі шляхом розширення персональних санкцій проти осіб, причетних до переслідувань, катувань і вбивств журналістів; запровадження додаткових санкцій проти РФ», – йдеться у зверненні.

Депутати також закликали сприяти документуванню та розслідуванню злочинів РФ проти журналістів і працівників медіа, у тому числі через підтримку діяльності Міжнародного кримінального суду, міжнародних слідчих груп та ініціатив з фіксації воєнних злочинів.

Читайте також: Військові РФ здійснили удари по 25 готелях, де жили журналісти – «Репортери без кордонів» і правозахисники

У зверненні український парламент звернув увагу, що, за даними Інституту масової інформації, РФ скоїла 858 злочинів проти журналістів і працівників медіа в Україні від початку повномасштабного вторгнення до жовтня 2025 року, зокрема вбила 116 журналістів, 15 із яких загинули під час виконання професійних обов’язків, а 101 – як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів чи катувань. Депутати також нагадали, що щонайменше 26 журналістів перебувають у російському полоні.