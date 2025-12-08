Біля аеропорту Вільнюса двох людей затримали за запуск дронів

Удень 7 грудня, о 14:46 та 16:01, за запуск безпілотників в одному місці затримали громадян Литви 1995 та 1975 років народження. Обидва заявили, що хотіли випробувати новий дрон і не знали про заборону на запуск поблизу аеропорту, повідомила Служба громадської безпеки Литви.

Вільнюський аеропорт не працював 19 хвилин, що суттєво не вплинуло на прибуття та виліт рейсів.

Керівник Служби громадської безпеки Вікторас Грабаускас пояснив журналістам, що більшість тих, хто запускає дрони там, де це заборонено, не є нападниками, можливо, вони роблять це через незнання. «Але незнання не звільняє від відповідальності», – наголосив посадовець.

Адміністративне покарання за ці дії передбачає штраф від 400 до 800 євро, повідомляє LRT.

Через небезпеку, що створюють повітряні кулі з Білорусі, робота Вільнюського аеропорту впродовж останніх місяців неодноразово зупинялася.

У відповідь на ці інциденти уряд наприкінці жовтня вирішив на місяць закрити кордон із Білоруссю. Але кордон був відкритий раніше планованого терміну, щоб розв’язати ситуацію з перевізниками, які застрягли в Білорусі. Проте режим Лукашенка не дозволяє їм повернутися до Литви, і перевізники розглядають можливість проведення акції протесту.

Литва вже неодноразово обговорювала ситуацію, що склалася, в різних форматах – як на засіданнях Національної комісії безпеки, так і на міжнародному рівні.