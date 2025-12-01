Литва просить ЄС про допомогу в поверненні вантажівок з Білорусі

Керівники двох литовських міністерств – міністр закордонних справ Кястутіс Будрис та міністр транспорту та зв’язку Юрас Томінскас – звернулися до Європейської комісії з проханням допомогти повернути вантажівки, що застрягли в Білорусі, повідомляє громадський мовник LRT.

Міністри також закликали ЄС запровадити нові санкції проти Мінська у зв’язку з польотами повітряних куль, що перевозять контрабанду до Литви.

Лист, надісланий до Брюсселя Будрісом і Томінскасом, містить прохання «розробити та представити узгоджений план дій ЄС для допомоги європейським перевізникам у Білорусі, а також розв’язати питання безпеки на литовсько-білоруському кордоні, пов’язане з використанням дронів, включаючи контрабандні повітряні кулі».

Європейським комісарам, відповідальним за закордонні справи та транспорт, Каї Каллас та Апостолосу Дідикастосу, також пропонується «вимагати на рівні ЄС повного та безумовного звільнення європейських перевізників та їхніх активів, незаконно затриманих на білоруській стороні».

Крім того, литовські чиновники просять «допомоги в ініціації нових санкцій, запропонованих Литвою проти Білорусі, які будуть запроваджені, серед іншого, проти мінських чиновників, відповідальних за рейди з конфіскації контрабандних повітряних куль».

Після відновлення перетину кордону Литва вже п’ять разів зупиняла роботу Вільнюського аеропорту через нові метеозонди, що вторгаються в повітряний простір країни з території Білорусі. Останній такий випадок зафіксований увечері 30 листопада, повітряний простір був закритий близько 11 годин.