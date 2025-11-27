Латвія вивчає можливість демонтажу залізничних колій, які ведуть до Росії

Влада Латвії вивчить можливість демонтажу залізничних колій, які ведуть до Росії, це відбудеться за участю Національних збройних сил до кінця року, повідомляє LSM з посиланням на заяву президента балтійської країни Едгарса Рінкевичса за підсумками наради з прем’єркою Евікою Силінею.

Напруженість на східному кордоні Латвії зберігатиметься ще довгий час, і демонтаж залізниці може стати одним із варіантів посилення безпеки та оборони, цитує LSM Рінкевичса.

Прем’єрка Силіня повідомила, що на закритому засіданні уряду розібрати рейки запропонували латвійські військові.

У жовтні стало відомо, що Литва, Латвія та Естонія розробляють план масової евакуації населення в разі російського вторгнення: країни готуються до того, що евакуація може зачепити приблизно 1,2 мільйона людей із близько 6,2 мільйона.

Латвія прогнозує, що в разі нападу Росії свої будинки може залишити третина з 1,9 мільйона жителів країни (близько 630 тисяч).

Тих, хто пересуватиметься на автомобілі, направлятимуть на другорядні дороги, щоб звільнити основні траси для армії. Для них підготовлені мапи із зазначенням міст, де можна знайти притулок, зазначає Reuters.

Розвідки європейських країн не виключали нападу Росії на країни Балтії в найближчі роки. У вересні генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що Росія та Китай готуються до довгострокової конфронтації.