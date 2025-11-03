Президент Латвії не підписав закон про вихід зі Стамбульської конвенції

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс відмовився підписувати схвалений Сеймом Латвії законопроєкт про вихід країни зі Стамбульської конвенції та надіслав документ на повторний розгляд, скориставшись статтею 71 Конституції. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента Латвії.

«Не підлягає сумніву, що Сейм за певних обставин і після завершення підготовчої роботи може ухвалити рішення про вихід з міжнародного договору в рамках відповідної процедури. На жаль, доводиться констатувати, що необхідна підготовча робота не була проведена для того, щоб такий вихід був належним чином обґрунтований», – ідеться в листі президента спікерові Сейму.

Наприкінці жовтня сейм Латвії проголосував за вихід із Стамбульської конвенції із захисту жінок від насильства. 29 жовтня в Ризі на акцію на захист Стамбульської конвенції вийшли близько п’яти тисяч людей.

Конвенція Ради Європи про боротьбу з насильством проти жінок була ухвалена у 2011 році в Стамбулі. Документ ратифікували 39 держав. Правозахисники вважають документ ефективним інструментом, який дозволив криміналізувати сексуалізоване насильство в багатьох країнах.

Латвія підписала конвенцію у 2016 році, а ратифікувала 2024 року після довгих дебатів. Противники її ухвалення заявляли, що зміст документа суперечить уявленням про традиційну родину.



