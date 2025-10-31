Сейм Латвії проголосував за вихід із конвенції про захист жінок від насильства

Парламент Латвії 30 жовтня підтримав законопроєкт про вихід країни зі Стамбульської конвенції про захист жінок від насильства. «За» проголосували 56 депутатів, проти було 32 депутати, двоє утрималися.

Серед тих, хто проголосував проти були депутати з двох партій, які входять до владної коаліції, пише Delfi. Тепер президент Латвії Едгарс Ринкевичс упродовж 10 днів має або підписати законопроєкт, або повернути його на розгляд до Сейму.

Перед розглядом докуента в столиці країни Ризі відбулася акція протесту, у якій, за оцінкою поліції, взяли участь кілька тисяч людей.

Міністр добробуту Латвії Рейніс Узулнієкс, який підтримує вихід зі Стамбульської конвенції, заявляв, що вона розколює суспільство, а боротися із сімейним насильством можна без міжнародних договорів. Противники виходу країни з конвенції зазначали, що такий крок може обмежити права людини та негативно вплинути на міжнародний імідж Латвії.

Латвія є першою країною Євросоюзу, де запустили процес виходу зі Стамбульської конвенції. Болгарія, Угорщина, Литва, Словаччина та Чехія цей документ не ратифікували. Туреччина вийшла зі Стамбульської конвенції у 2021 році.

Конвенція Ради Європи із захисту жінок була ухвалена в Стамбулі у 2011 році і стала першою європейською угодою щодо боротьби з домашнім насильством. Її підписали понад 40 держав, але не всі ратифікували.

Україна ще 2011 року підписала, але понад 10 років не ратифіковувала Стамбульську конвенцію. Верховна Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію 20 червня 2022 року. В усіх дотеперішніх складах українського парламенту з цього огляду переважали консервативні і хибні погляди на зміст цієї конвенції.