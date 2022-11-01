Сьогодні для України набрала чинності Стамбульська конвенція – омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що сьогодні, 1 листопада 2022 року, для України набрала чинності Стамбульська конвенція.

«Відповідно до неї, постраждалим особам забезпечується якнайкращий захист і підтримка, сприяння їх фізичному, психологічному та соціальному відновленню, через такі заходи: застосування захисних приписів; забезпечення інформування постраждалих про їхні права та можливості отримання допомоги та захисту; забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки; не замовчування проблеми домашнього насильства; захист і підтримка дітей – свідків домашнього насильства», – повідомив омбудсмен у фейсбуці.

Лубінець зазначив, що попри важливість питання в умовах тривалої війни, існують міфи про Стамбульську конвенцію.

«Міфи та домисли про Стамбульську конвенцію поширюють в інформаційному полі здебільшого люди, які не детально дослідили її текст, який, до речі, є у відкритому доступі перекладений українською мовою. Як Омбудсман України закликаю критично підходити до будь-якої неперевіреної інформації, вивчати першоджерела та пам’ятати, що Стамбульська конвенція має на меті не розколоти, а консолідувати зусилля задля подолання насильства стосовно жінок та домашнього насильства», – зазначив омбудсмен.

Верховна Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію 20 червня.

Президент України Володимир Зеленський 18 червня вніс до Верховної Ради проєкт закону про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, відомої як Стамбульська конвенція.

Україна ще 2011 року підписала, але понад 10 років не ратифіковувала Стамбульську конвенцію. В усіх дотеперішніх складах українського парламенту з цього огляду переважали консервативні і хибні погляди на зміст цієї конвенції.