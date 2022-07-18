Україна передала документ про ратифікацію Стамбульської конвенції – голова Ради Європи

Україна передала заступнику голови Ради Європи документ, який підтверджує ратифікацію Стамбульської конвенції, заявила голова Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич 18 липня.

«Я тепло вітаю передачу Україною сьогодні інструменту ратифікації Стамбульської конвенції (заступнику голови Ради Європи – ред.) Бьорну Берґе. Україна є 36-ю державою, яка стала стороною цієї знакової угоди», – написала Пейчинович-Бурич у своєму твітері.

Берґе, коментуючи цю подію, зазначив, що Стамбульська конвенція «рятує життя». Він оприлюднив фото з послом України в Бельгії Борисом Тарасюком.

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«Дуже цінний та історичний момент сьогодні, коли Україна та посол Тарасюк підписали та передали документ про ратифікацію цієї критично важливої угоди», – заявив він.

Верховна Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію 20 червня.

Президент України Володимир Зеленський 18 червня вніс до Верховної Ради проєкт закону про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, відомої як Стамбульська конвенція.

Україна ще 2011 року підписала, але понад 10 років не ратифіковувала Стамбульську конвенцію. В усіх дотеперішніх складах українського парламенту з цього огляду переважали консервативні і хибні погляди на зміст цієї конвенції.