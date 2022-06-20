Президент ПАРЄ привітав ратифікацію Україною Стамбульської конвенції

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс прокоментував рішення Верховної Ради ратифікувати Стамбульську конвенцію.

«Я аплодую Верховній Раді за ратифікацію Стамбульської конвенції! Дякую спікеру Руслану Стефанчуку та делегації України в ПАРЄ під керівництвом Марії Мезенцевої за забезпечення цього важливого рішення!» – написав Кокс у своєму твітері.

Верховна Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію 20 червня.

Президент України Володимир Зеленський 18 червня вніс до Верховної Ради проєкт закону про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, відомої як Стамбульська конвенція.

Україна ще 2011 року підписала, але досі не ратифіковувала Стамбульську конвенцію. В усіх дотеперішніх складах українського парламенту з цього огляду переважали вкрай консервативні і хибні погляди на зміст цієї конвенції.