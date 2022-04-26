ПАРЄ обрала Миколу Гнатовського суддею ЄСПЛ від України

Парламентська асамблея Ради Європи обрала юриста-міжнародника Миколу Гнатовського суддею Європейського суду з прав людини від України. Як повідомила у фейсбуці народна депутатка, членкиня української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук, це рішення підтримали 190 делегатів.

«Переконана, що пан Гнатовський гідно представить нашу державу у цій надзвичайно поважній міжнародній судовій установі, адже до березня минулого року він був головою Європейського комітету із запобігання тортурам та є доцентом кафедри міжнародного права мого рідного КНУ ім. Тараса Шевченка», – написала Кравчук.

Попередницею Гнатовського на посаді судді Європейського суду з прав людини від України з 2010 року була Ганна Юдківська.