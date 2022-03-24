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ЄСПЛ поновив розгляд скарг проти Росії до 16 вересня

Росіяни зможуть подавати заяви до ЄСПЛ до цієї дати, коли РФ втратить статус учасниці Європейської конвенції з прав людини

Європейський суд із прав людини поновив розгляд скарг проти Росії до 16 вересня 2022 року. Про це йдеться в офіційному релізі ЄСПЛ.

Росіяни зможуть подавати заяви до ЄСПЛ до цієї дати, коли РФ втратить статус учасниці Європейської конвенції з прав людини.

Комітет міністрів Ради Європи також ухвалив резолюцію щодо правових та фінансових наслідків виключення РФ із Ради Європи.

«Якщо коротко: Росія більше не має прав у Раді Європи, але обов’язки у неї залишилися, насамперед фінансові. Внески за період з 1 січня до 16 березня 2022 року мають бути сплачені, як і витрати, пов’язані із припиненням членства», – пояснив голова правозахисної групи «Агора» Павло Чіков.

Росія більше не є членом Венеціанської комісії за демократію через право, групи держав по боротьбі з корупцією (ГРЕКО), міжнародної групи Помпіду по боротьбі з наркотиками та інших асоціацій. Програмний офіс Ради Європи у Москві зачиняється.

Росія перестала бути членом Ради Європи цього місяця на тлі вторгнення в Україну. Європейський суд із прав людини 16 березня призупинив розгляд усіх справ проти Росії для оцінки правових наслідків виключення Росії із Ради Європи.

У Росії перестане діяти Європейська конвенція про права людини, а громадяни не зможуть звертатися до ЄСПЛ за захистом – часто це був єдиний спосіб захистити свої права.

Росія вступила до Ради Європи у 1996 році і стала першою в історії країною, виключеною з організації.

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