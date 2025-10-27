Латвія затримала чотирьох осіб, підозрюваних у готуванні диверсій на замовлення російських силовиків

Спецслужби Латвії повідомили 27 жовтня про затримання чотирьох осіб, підозрюваних у готуванні диверсій на замовлення російських силовиків. Трьох підозрюваних було затримано навесні 2025 року, четвертий уже був ув’язнений за скоєння іншого злочину, повідомляє 27 жовтня Служба держбезпеки Латвії.

Справу про диверсії порушили в червні 2024 року. Під час розслідування було встановлено, що в Латвії на замовлення російських спецслужб було організовано злочинну групу, яка планувала та здійснювала диверсії та підпали.

За даними латвійських слідчих, восени 2023 року група підпалила об’єкт, який належав приватній компанії і виконував проєкт в оборонній сфері. Ще один підпал на початку 2024 року планувався на території об’єкта критичної інфраструктури, ціллю була вантажівка з українськими реєстраційними номерами.

Слідство також встановило, що члени групи здійснювали розвідку, знімали об’єкти та їх околиці, а фото- та відеоматеріали надсилали «організаторам у Росії».