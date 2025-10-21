Житель Львова підпалив двері «Укрпошти» – думав, що викриває «осіб, яких завербувала РФ»

У Львові затримали 22-річного чоловіка за підозрою в підпалі дверей відділення «Укрпошти» – про це повідомили обласна прокуратура та управління Національної поліції.

За даними слідства, увечері 14 жовтня чоловік підпалив двері поштового відділення у Львові. Попередньо встановили, що кілька днів до цього він спілкувався в одному месенджерів з людиною, яка видавала себе за співробітника українських спецслужб:

«Псевдоспецслужбівець переконав молодого чоловіка, що той може допомогти викрити осіб, яких завербувала РФ. Для цього він має у темний час доби підпалити двері пошти, обраної «українськими спецслужбами». У той же час, як саме відбудеться викриття агентів РФ, «працівник спецслужби» не повідомив. Однак запевнив, що посприяє в отриманні льв’янином «премії» за таку допомогу».

Відтак підозрюваний, додає прокуратура, облив двері легкозаймистою сумішшю і запалив. Згодом його знайшли та затримали. Чоловіку повідомили про підозру в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу.

Місцева поліція заявляє, що затриманий вчинив підпал за вказівкою російських спецслужб.

У разі обвинувального вироку йому загрожує від трьох до 10 років ув’язнення.

Ім’я затриманого правоохоронці не розголошують, його позиція щодо затримання невідома.



