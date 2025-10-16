Держдума РФ засудила Ригу через вимогу про виїзд сотень росіян, що не склали іспит із мови

Російська Державна дума 16 жовтня одноголосно схвалила заяву, в якій засудила рішення влади Латвії, що зобов’язує кількасот росіян залишити країну до 13 жовтня.

Йдеться про громадян Росії, які жили в Латвії, де отримали постійну посвідку на проживання відповідно до статті 23.1 Закону «Про в'їзд і перебування іноземців та осіб без громадянства в Латвійській Республіці». Ці люди не виконали до 30 червня вимогу про набуття статусу довгострокового резидента ЄС, для якого потрібно було підтвердити володіння латиською мовою на рівні щонайменше A2 та пройти перевірку безпеки.

11 жовтня видання Politico повідомило, що влада Латвії вимагає від 841 громадянина Росії виїхати з країни до 13 жовтня, в іншому разі їх депортують.

Держдума назвала рішення влади Латвії «черговим витком дискримінації», а іспит на знання латиської мови – «фільтраційними процедурами». За даними нижньої палати російського парламенту, «антигуманне посилення вимог до російської національної меншини» стосувалося насамперед людей похилого віку, які не можуть пройти «принизливі процедури».

У заяві йдеться, що факти «кричущого порушення фундаментальних прав і свобод російськомовного населення Латвії» не будуть залишені поза увагою, а депортованим росіянам «будуть надані всі необхідні заходи підтримки на історичній Батьківщині».

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Силіня після публікації Politico заявила, що Латвія надала громадянам Росії, що живуть у країні, можливості та придатні до виконання вимоги для продовження посвідок на проживання.

Як пояснює Delfi, згідно з поправками до Імміграційного закону від 20 червня 2024 року, громадяни РФ, які до отримання російського громадянства мали постійне місце проживання в Латвії і отримали дозвіл на постійне проживання, повинні були подати в управління у справах громадянства і міграції (PMLP) документи для отримання статусу постійного жителя, включно з підтвердженням успішного складення іспиту з державної мови.

На підставі цих поправок термін дії дозволів на постійне проживання минув у 841 громадянина РФ, оскільки до 30 червня вони не подали документи для отримання дозволу на статус постійного жителя ЄС. 18 липня PMLP надіслало їм листи з повідомленням про вимогу залишити Латвію до 13 жовтня або подати заяву на отримання статусу постійного жителя ЄС.

Із 841 особи 358 подали заяви на отримання посвідок на проживання, зазначає Delfi. Інформацію про 483 громадян РФ, які не подали заяви, передадуть до Державної прикордонної охорони для «здійснення перевірки виїзду». Ті, хто не залишив Латвію, будуть депортовані з країни.