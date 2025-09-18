Міноборони Латвії: на узбережжі виявили частину російського дрона «Гербера»

Уламки дрона, виявлені на латвійському узбережжі, належать російському безпілотнику, заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс 18 вересня.

«Ми можемо підтвердити, що уламки дрона, які викинуло сьогодні з моря, є хвостовою частиною російського безпілотника-«приманки» «Гербера», – написав він на своїй сторінці в соцмережі X.

Він додав, що фахівці Повітряних сил Латвії на місці події підтвердили, що уламки не є вибухонебезпечними.

Раніше сьогодні збройні сили Латвії (NBS) повідомили про виявлення уламків хвоста дрона на пляжі у Варвській волості Вентспілського краю.

Днями Латвія закрила повітряний простір вздовж східного кордону з Білоруссю та Росією щонайменше до 18 вересня. Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс назвав «сигналом попередження» російські безпілотники в повітряному просторі НАТО і закликав зробити все можливе, щоб «запобігти ескалації атак дронів».