Латвія з листопада заборонить нерегулярні автобусні перевезення з Білорусі й Росії

Уряд Латвії затвердив розпорядження, підготовлене Міністерством транспорту, щодо обмеження перетину латвійсько-білоруського і латвійсько-російського кордонів автобусами, що здійснюють міжнародні нерегулярні пасажирські перевезення.

«Через геополітичну ситуацію і звернення уряду до жителів Латвії утриматися від поїздок до Білорусі й Росії зафіксовано збільшення потоку нерегулярних організованих автобусних рейсів, а також затори на прикордонних дорогах. Така ситуація створює додаткові ризики для безпеки, зокрема загрозу нелегальної імміграції, дій іноземних спецслужб і вербування громадян. Тому необхідно запровадити обмеження на міжнародні нерегулярні пасажирські перевезення під час перетину кордонів цих країн», – заявив міністр транспорту Латвії Атіс Швінка.

Наказ забороняє перевізникам здійснювати міжнародні нерегулярні пасажирські перевезення автобусами, що перетинають латвійсько-білоруський і латвійсько-російський кордони в пунктах пропуску «Патернієки», а також «Гребнева» і «Терехово» з 1 листопада 2025 року по 31 жовтня 2026 року.

Заборона поширюється на всіх перевізників, незалежно від юридичної особи і країни реєстрації транспортного засобу.

Як альтернатива зберігаються регулярні пасажирські перевезення, організовані відповідно до міжурядових угод і законодавства Латвії, йдеться у повідомленні.

Нерегулярні перевезення – це перевезення пасажирів, яке здійснюється не за заздалегідь встановленим маршрутом і графіком, а замовляється одноразово юридичними або фізичними особами. Вони відрізняються від регулярних перевезень, які здійснюються за певним маршрутом і графіком.

Раніше сьогодні Міністерство оборони Латвії повідомило про продовження обмежень у повітряному просторі країни поблизу східного кордону з Білоруссю і Росією у вечірній і нічний час.