Через повітряні кулі з Білорусі закритий аеропорт Вільнюса

Увечері 30 листопада через появу повітряних куль, що залетіли на територію Литви з боку Білорусі, закритий повітряний простір над Вільнюським аеропортом, повідомляє громадський мовник LRT.

За даними аеропорту, обмеження спочатку були запроваджені з 18:09 до 21:00, пізніше продовжені до 23:00 за місцевим часом (збігається із київським).

«За попередніми даними, рішення про обмеження повітряного простору визначили навігаційні позначки, характерні для куль, що рухаються в напрямку до Вільнюського аеропорту», – наголошується в повідомленні аеропорту.

Упродовж листопада робота Вільнюського аеропорту неодноразово зупинялася через загрозу контрабандистських повітряних куль з Білорусі. Востаннє до сьогодні це сталося у четвер 20 листопада. Зупинка роботи позначилася на понад 1,1 тисячі пасажирів та 10 рейсах. Це сталося того ж дня, коли Литва відновила роботу пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю, які були закриті наприкінці жовтня через кілька інцидентів з контрабандними аеростатами, що становили небезпеку для цивільної авіації.

У відповідь на закриття кордону Лукашенко в жовтні підписав указ, який заборонив рух територією Білорусі вантажних автомобілів, тракторів і причепів, зареєстрованих у Польщі й Литві, а також легкових автомобілів, зареєстрованих у Польщі. Понад тисячу вантажівок влада Білорусі з цього моменту просто не випускала з країни і відправляла «під охорону» на стоянки поблизу кордону.