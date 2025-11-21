Жодна фура з литовськими номерами не виїхала з Білорусі після відкриття кордону – прикордонники Литви

З Білорусі після відкриття в ніч на 20 листопада двох прикордонних переходів не виїхала жодна вантажівка з литовськими номерами, повідомив представник Служби охорони державного кордону Литви Гедрюс Мішутіс, якого цитує громадський мовник LRT.

«Незрозуміло, чому вони там не проїжджають. Пункт працює, пропускна спроможність є. Легкові машини їдуть, вантажні їдуть з номерами інших країн – переважно, звичайно, з Росії, де у водіїв спрощені документи. Робота пунктів абсолютно нормальна, і вони цілком могли б пропускати й інші транспортні засоби, особливо більше фур, але литовські не їдуть», – сказав він.

Литва закрила кордон із Білоруссю з 27 жовтня і спочатку заявила, що планує тримати її закритою щонайменше до початку грудня. Заборона була запроваджена у відповідь на десятки метеозондів із контрабандними цигарками, які летіли з Білорусі. У відповідь білоруська влада заборонила пересування країною вантажних автомобілів, тракторів і причепів, зареєстрованих у Польщі та Литві, а також легкових автомобілів, зареєстрованих у Польщі.

Всі ці вантажні автомобілі влада Білорусі з цього моменту не випускала з країни і відправляла «під охорону» на стоянки поблизу кордону. 20 листопада прикордонні відомства двох країн повідомили, що опівночі відновили роботу прикордонні переходи Медники (Кам’яний Лог) та Солечники (Беняконі).

Голова литовської Національної асоціації вантажоперевізників Linava Ерландас Мікенас повідомив, що, за його даними, Білорусь не випускає фури з литовськими номерами зі стоянок і вимагає зустрічі представників зовнішньополітичних відомств Литви та Білорусі. Пізніше він сказав, що є ймовірність того, що, можливо, щось «зрушить» після того, як на білоруських прикордонних пунктах заступить інша зміна.

Білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на дані Державного прикордонного комітету Білорусі писала, що в Кам’яному Лозі чекають на виїзд до Литви 570 вантажівок, у Беняконах – 355.