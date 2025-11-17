Литва: поліція виявила зброю під час операції проти контрабанди сигарет із Білорусі

Служба державної прикордонної охорони Литви (ДПСЛ) повідомила про проведення спеціальної операції з боротьби з контрабандою сигарет з Білорусі, передає білоруська служба Радіо Свобода.

Зазначається, що під час операції виявили «десятки GPS-навігаторів, пристроїв зв’язку та мобільних пристроїв», які використовувалися для доставки сигарет до країни за допомогою повітряних куль.

ДПСЛ повідомляє, що на сьогодні встановлено понад 100 людей, причетних до «перевезення сигарет повітрям». Були здійснені затримання – кількість та громадянство затриманих не повідомляються.

Під час обшуків поліцейські «виявили вогнепальну зброю та боєприпаси, наркотики, контрабандні сигарети, транспортні засоби, що використовуються для злочинної діяльності, та інші предмети», йдеться в звіті.





В операції взяли участь понад 100 правоохоронців, було проведено понад 30 обшуків у різних районах Литви.

«Це дуже чіткий сигнал організаторам та пособникам контрабанди. Наша стратегічна мета – зробити цю злочинну діяльність не тільки невигідною, але й неактуальною», – цитує Delfi міністра внутрішніх справ Литви Владислава Кондратовича.

Зазначається, що за наказом глави Міністерства внутрішніх справ створено спільну слідчу групу, що складається з працівників Служби державної безпеки, поліції, митниці та Національного антитерористичного управління, для боротьби з контрабандою білоруських сигарет.

Міністерство внутрішніх справ Литви також ініціювало внесення змін до законодавства щодо посилення відповідальності для винних у контрабанді. Уточнюється, що проєкт змін до законодавства спрямований на посилення кримінальної відповідальності за перевезення контрабанди в небезпечний спосіб, що створює загрозу громадській безпеці.

Наприкінці жовтня Литва зіткнулася з неодноразовим масовим надходженням з Білорусі повітряних кульок та метеозондів, які використовували контрабандисти для контрабанди сигарет. У відповідь Вільнюс кілька разів тимчасово закривав пункти пропуску, а 29 жовтня уряд Литви вирішив закрити їх на довший термін — до 24:00 30 листопада з можливістю продовження.

У відповідь уряд Білорусі 31 жовтня заборонив проїзд через усі пункти пропуску, крім литовських, вантажівкам, тягачам, причепам та напівпричепам, зареєстрованим у Литві. Як результат, у Білорусі залишилися щонайменше 1 300 литовських вантажівок, які влада Мінська наказала розмістити на парковках — під платну охорону. Вільнюс безуспішно намагався повернути транспорт через контакти на відомчому рівні.



