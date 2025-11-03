Представник Збройних сил Білорусі заявив про можливу участь білоруських миротворців в Україні

Білоруські миротворці готові бути розгорнутими в Україні за необхідності, заявив начальник управління міжнародного військового співробітництва та миротворчої діяльності командування сил спеціальних операцій Збройних сил Білорусі Олексій Скабей. Про це він сказав в інтерв'ю державному телеканалу СТВ, повідомляє 3 листопада білоруська служба Радіо Свобода.

«Участь у заходах для нашої республіки – це, перш за все, підняття нашого прапора. Підняття нашого прапора в певній країні свідчить про те, що ми відкриті та віддані зобов’язанням, які колись були дані на Асамблеї ООН. Ми є членом організації, це багато про що говорить. А сама участь у заході – це для нас досвід. Можу зі 100% впевненістю сказати, що на цей момент, як тільки ми отримаємо відповідне рішення, ми будемо готові переміститися в той чи інший регіон для виконання завдань», – сказав Скабей.

Він сам брав участь у миротворчих місіях під егідою ООН, але зараз, за словами Скабея, участь у них білоруських миротворців зупинена. Миротворча місія в Україні, за словами Скабея, можлива за згодою сторін.

«Тут все залежить не лише від нас одних. Це залежить від того, як сторони приймуть рішення між собою. Те, що ми готові надати їм допомогу на прохання обох сторін – ми завжди готові», – сказав Скабей.

Питання миротворчої місії в Україні під егідою ООН наразі не розглядається, переговорний процес між сторонами зупинений, на Донбасі та вздовж усієї лінії фронту тривають інтенсивні бойові дії.

Білорусь підтримує Росію в її повномасштабній агресії проти України з лютого 2022 року, надаючи логістичні послуги, військові бази та аеродроми для нападу.

Олександр Лукашенко відкрито підтримує дії Росії. Білорусь також звинувачують у допомозі Росії в депортації українських дітей.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа та прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал оголосили про готовність своїх країн надіслати військові контингенти в Україну в рамках міжнародної «коаліції охочих». Однак обидва політики наголосили, що такий крок залежить від встановлення миру та наступних домовленостей.