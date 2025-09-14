Бербок каже, що не виключає розгортання миротворчих сил ООН в Україні

Президентка Генеральної асамблеї ООН Анналена Бербок в інтерв’ю виданню Bild заявила, що не виключає можливості розгортання миротворчих сил ООН в Україні для гарантування припинення вогню та підтримання миру після завершення війни.

«Якщо буде укладено мирний договір, його необхідно забезпечити найкращим чином. І якщо більшість держав-членів скаже, що для цього потрібні блакитні шоломи, тоді це може допомогти гарантувати тривалий мир», – сказала Бербок.

Вона наголосила, що подібні місії сьогодні «потрібні як ніколи раніше – і не лише на європейському континенті».

Миротворці ООН, відомі як «блакитні шоломи» за кольором свого захисного спорядження, формуються з військових різних країн-членів організації, які діють під командуванням ООН.

Водночас, за даними видання, можливість такої місії «значною мірою» залежатиме від позиції Москви. Адже розгортання миротворчих сил затверджує Рада Безпеки ООН, де Росія має право вето й може заблокувати будь-яке рішення.

Україна на тлі продовження російського вторгнення висловлювала бажання вступити до НАТО або отримати вагомі гарантії безпеки від Вашингтона та так званої європейської «коаліції охочих».

Москва, серед іншого, вимагає нерозширення НАТО - тобто позбавлення України права вступити до альянсу.

Американські урядовці вже давно відкидають членство України в НАТО.



