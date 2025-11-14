Доступність посилання

Новини | Міжнародні

Білорусь планує будівництво третього енергоблоку на БілАЕС

Третій блок Білоруської атомної електростанції вирішили будувати на додаток до двох наявних
Мінськ планує будівництво третього енергоблоку на Білоруській атомній електростанції – про це заявив віцепрем’єр країни Віктор Каранкевич, повідомляє державне агентство БелТА.

«За результатами наради прийнято рішення про розвиток Островецької атомної електростанції, реалізацію другого етапу – будівництва третього енергоблоку», – сказав він.

Паралельно, за словами Каранкевича, білоруська влада планує організувати вивчення майданчиків у Могильовській області «для розвитку атомної енергетики».

Третій блок Білоруської атомної електростанції вирішили будувати на додаток до двох наявних. Для цього знадобиться понад 1 тисяча додаткових працівників, повідомив Олександру Лукашенку генеральний директор Білоруської атомної електростанції Сергій Бабович за результатами наради в Мінську.

9 березня 2023 року литовська розвідка заявила, що минулого року Білорусь і Росатом приховали інциденти та дефекти в реакторних системах першого і другого енергоблоків Білоруської АЕС. У квітні 2022 року перший енергоблок БелАЕС зупинили на плановий ремонт, але про виявлені під час ремонту дефекти не повідомляли, зазначалося в повідомленні розвідки.

У МЗС Литви заявили, що бачать ризик виникнення технічних несправностей на станції навіть після введення в експлуатацію другого енергоблоку.

Міненерго Білорусі відкинуло звіт литовської розвідки, назвавши його «цілеспрямованою акцією з дискредитації БілАЕС», і запевнило, що в 2022 році на станції проводилися планові ремонтні роботи, які відповідали всім вимогам наглядових органів і міжнародним нормам.

Литва не раз ставила під сумнів вибір місця для будівництва АЕС поблизу білоруського міста Островець. Країна називала 10 причин не будувати Білоруську АЕС та звинувачувала владу Білорусі в приховуванні інформації про станцію. Литва протестувала проти будівництва БілАЕС на найвищому державному рівні та в міжнародних структурах.


