У Білорусі визнали «екстремістськими» всі соцмережі Сергія Тихановського

Влада Білорусі визнала «екстремістськими» сайт і всі соцмережі опозиційного політика Сергія Тихановського. Таке рішення ухвалив суд Центрального району Мінська, повідомляє 11 листопада Білоруська служба Радіо Свобода.

«Екстремістськими» визнали, зокрема, особистий сайт Сергія Тихановського, а також його акаунти в телеграмі, твітері, фейсбуці, ютубі й інстаграмі.

За підписку на «екстремістські» ресурси і вподобання таких матеріалів у Білорусі загрожує кримінальне переслідування.

Раніше, наприкінці жовтня суд у Білорусі визнав «екстремістським» тікток-акаунт Тихановського.

Сергій Тихановський – білоруський блогер, автор і ведучий YouTube- і Telegram-каналів «Країна для життя». Влада Білорусі почала переслідувати блогера з того моменту, коли він у 2020 році висунув свою кандидатуру на посаду президента Білорусі, яку багато років обіймає Олександр Лукашенко.

ЦВК Білорусі відмовила Тихановському в реєстрації, а співробітники силових структур його незабаром затримали, нібито за організацію масових заворушень (ними визнали збирання підписів на підтримку Тихановського).

У грудні 2021 року, після масових протестів у Білорусі проти режиму Лукашенка через, як стверджує опозиція, фальсифікацію результатів виборів, Тихановський був засуджений до 18 років позбавлення волі за статтями про організацію масових заворушень, розпалювання соціальної ворожнечі, перешкоджання роботі ЦВК, а також організації дій, а також організації дій, що грубо порушують громадський порядок. Його дружину Світлану Тихановську змусили виїхати з країни.

21 червня 2025 року Сергій Тихановський був звільнений разом із ще кількома десятками білоруських політв’язнів після візиту до Білорусі спецпредставника президента США Кіта Келлога і його зустрічі з Лукашенком. Тихановського, як і інших звільнених, із Білорусі вислали.