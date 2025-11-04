Понад 250 білорусів звернулися до України в пошуках родичів, які воювали на боці Росії

Щонайменше 250 громадян Білорусі звернулися до українського проєкту «Хочу знайти», який реалізує Координаційний штаб України з питань поводження з військовополоненими, з проханням допомогти знайти своїх родичів, які пішли воювати на боці Росії, але зв’язок з ними втрачено. Про це білоруській службі Радіо Свобода повідомили в проєкті «Хочу жити».

«До проєкту звернулося понад 250 заявників (з січня 2024 року – ред.) і повідомили, що вони з Білорусі. Ймовірно, загальна кількість буде більшою, оскільки не всі відповідають на запитання про свій регіон», — йдеться у відповіді.

Водночас співрозмовник Радыё Свабода відмовився уточнити кількість громадян Білорусі, яких Україна утримує в полоні. За даними редакції, в українському полоні перебуває щонайменше 14 громадян Білорусі.

Раніше українська сторона повідомляла, що лише у жовтні в рамках проєкту «Хочу знайти» надійшло 9 243 заявки на пошук зниклих безвісти російських військовослужбовців, а з початку проєкту (з січня 2024 року по листопад 2025 року) надійшло 144 138 заявок.

Співробітникам проєкту вдалося з’ясувати долю 3 155 російських військовослужбовців: 3 017 із них знайшли в полоні, а 138 було ідентифіковано серед тіл загиблих. Серед знайдених лише 2% мають вищу освіту, 53% – середню, а деякі закінчили лише кілька класів школи.

У проєкті зазначалося, що громадяни Казахстану, Узбекистану та Єгипту також подають заявки на пошук родичів.

Громадяни Білорусі воюють як на боці Росії, так і України. Їх точна кількість невідома.

За час повномасштабної війни, за різними оцінками, в Україні загинуло понад 80 громадян Білорусі та етнічних білорусів з українським громадянством, які воювали проти Росії, а також понад 300, які воювали на боці Росії. Імена низки загиблих учасників війни на боці України не розголошують для безпеки їхніх родичів у Білорусі.

Влада Білорусі фактично підтримала агресію Росії 24 лютого 2022 року, дозволивши використовувати білоруську військову інфраструктуру та повітряний простір для вторгнення російської армії та обстрілу мирних міст України.

Згідно з критеріями Женевської конвенції, Білорусь не є учасницею російської агресії проти України, оскільки на території України немає збройних сил Білорусі. Однак, за наявності інших доказів (допомога з боку військової промисловості, лікування поранених російських військовослужбовців), міжнародний суд може визнати Білорусь співагресором.



