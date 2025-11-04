Білорусь поскаржилася в ООН на закриття прикордонних переходів із країнами ЄС

Заступник міністра закордонних справ Білорусі Ігор Секрета запросив до Мінська верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка, інформує білоруське МЗС.

«Білоруський дипломат звернув увагу верховного комісара на погіршення ситуації в деяких країнах ЄС, а також на кричущі порушення, пов’язані із закриттям кордонів Польщею, Литвою та Латвією», – йдеться у заяві МЗС.

У понеділок, 3 листопада, офіційна Білорусь зазнала в ООН різкої критики з боку багатьох країн щодо порушень прав людини, включно зі звинуваченнями в системних репресіях, політично мотивованих репресіях та широкомасштабних тортурах.

Під час огляду ситуації в Білорусі в ООН у Женеві багато дипломатів висловили тривогу щодо погіршення ситуації, заявивши про численні зловживання, зокрема ті, що можна кваліфікувати як «злочини проти людяності», пише AFP.

Також під час дискусії в Женеві офіційна Білорусь отримала підтримку від деяких держав, зокрема, Росія розкритикувала «політизований підхід низки західних країн до ситуації в Білорусі».

28 жовтня Польща оголосила про готовність відкрити два прикордонних переходи з Білоруссю в листопаді. Але 30 жовтня, після консультацій з Литвою, Варшава відклала це рішення ще на кілька тижнів.

31 жовтня Олександр Лукашенко заявив, що рішенню Польщі про відкриття прикордонних переходів передувала угода про звільнення Анджея Почобута та інших політичних в’язнів. Тепер її також відклали.