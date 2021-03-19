Президент Литви у Верховній Раді закликав Україну не купувати електроенергію в Білоруськох АЕС

Президент Литви Гітанас Науседа в ході візиту до України 19 березня виступив у Верховній Раді. Він висловив підтримку територіальній цілісності Украни та санкцій проти Росії, а також звернув увагу на «спільні турботи», спричинені для України та Литви Білоруською атомною електростанцією.

Науседа звернув увагу на те, що до будівництва електростанції причетна Росія, яка намагається використати цей проєкт «для розширення свого впливу».

«Зростаюча крихкість Білорусі означає пряму загрозу для інтересів не лише Литви, але й України. Тому сьогодні хочу прилюдно попросити владу України та її народ підтримати позицію країн Балтії стосовно Білоруської атомної електростанції та не купувати електроенергію, вироблену в Островці», – сказав Науседа.

Йдеться про містечко Островець у Гродненьксій області Білорусі, неподалік від якого розташована електростанція.

Деякі народні депутати зустріли цю пропозицію оплесками.

Науседа вказав на наміри країн Балтії синхронізувати свої електричні мережі з загальною континентальною європейською системою.

«З погляду Литви, кожній державі нашого регіону, яка намагається зменшити вплив Росії, необхідно зміцнювати енергетичну незалежність. Скажу відверто: вчасні інвестиції дозволили Литві зменшити пряму загрозу, яку несуть такі нові російські енергетичні проєкти, як трубопровід «Північний потік-2», тому тішимося, чуючи, що й Україна має намір прямувати шляхом синхронізації електричних мереж із континентальною Європою», – заявив президент Литви.

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Президент Литви Гітанас Науседа 18-19 березня перебуває з офіційним візитом в Україні. Це його перший візит до України в цьому статусі.

Литва послідовно підтримує територіальну цілісність України та санкції проти Росії. Станом на 2019 рік держава залишалася найбільшим торговельним партнером України серед країн Балтійського регіону. Станом на 1 січня 2020 року обсяг торгівлі товарами становив 1,556 мільярда доларів.