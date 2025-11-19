Литва вирішила відкрити два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Два пункти пропуску на литовсько-білоруському кордоні, які були закриті в жовтні, знову відкриються з 20 листопада. На засіданні 19 листопада уряд Литви вирішив, що ці пункти будуть відкриті раніше запланованого терміну, повідомляє Delfi.lt.

Кордон був закритий через інциденти з повітряними кулями, які масово прибули з Білорусі, що загрожувало авіації та громадській безпеці в Литві.

«Враховуючи рішення, ухвалені Комісією національної безпеки 18 листопада цього року про те, що обставини змінилися, і обмеження на перетин державного кордону, встановлені 29 жовтня 2025 року, більше не є необхідними, для забезпечення внутрішньої безпеки доцільно скасувати обмеження, встановлені вищезгаданою постановою», – заявив міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович на засіданні уряду.

Прем’єр-міністр Інга Ругінене заявила 18 листопада, що останнім часом стало менше повітряних куль із контрабандними сигаретами. Ругінене також зазначила, що з боку Білорусі є «певні позитивні речі».

Після того як Польща 17 листопада відкрила два прикордонні переходи з Білоруссю, відбулися технічні переговори між литовськими та білоруськими прикордонниками з питань повернення до Литви понад 1000 вантажівок, заблокованих у Білорусі, а також щодо проблем контрабанди сигарет та мігрантів.

Голова Державної прикордонної служби Литви Рустамас Любаєвас після переговорів заявив, що на зустрічі Білорусь заявила про готовність до співпраці.

Зустріч литовських та білоруських прикордонників відбулася 18 листопада на закритому прикордонному переході Лаваришки на рівні заступників керівників прикордонних відомств Донатаса Шкарнуліса та Романа Подлінєва.

Раніше литовські прикордонники повідомляли, що за останні кілька днів жоден мігрант не намагався незаконно перетнути білорусько-литовський кордон.