Литва планує призвати до війська 5 тисяч людей у 2026 році

Збройні сили Литви планують призвати до армії 5 тисяч люде з 2 січня по 31 грудня 2026 року – про це повідомляє військове видання Karys 2 грудня.

Зокрема, майже 4 тисячі чоловіків будуть призвані на дев’ять місяців, 90 людей із необхідними спеціальностями служитимуть три місяці. Ще 450 людей будуть призвані на три-чотири місяці, але за програмами підготовки, що триватимуть три роки. 650 людей пройдуть 200-денну програму підготовки молодших офіцерів.

Очільник військового командування збройних сил Литви Данас Моцкунас назвав призов 2026 року цілеспрямованим кроком для зміцнення національної системи оборони.

«Різна тривалість служби та програми дозволяють нам гнучко реагувати на потреби армії, а молоді – обирати спосіб служби, який найкраще підходить. Зосередження уваги на резерві та військовій готовності є ключовими пріоритетами в сучасному середовищі безпеки», – заявив Моцкунас.

У листопаді президент Франції Еммануель Макрон повідомив про відновлення добровільної служби в армії.



