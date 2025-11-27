Франція відновлює добровільний призов до армії – Макрон

Франція запровадить нову програму добровільної військової служби трохи менше ніж через три десятиліття після скасування обов’язкової військової служби в країні. Про це 27 листопада заявив президент країни Емманюель Макрон, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

За його словами, програма стартує вже наступного літа, участь у ній буде відкритою для молодих людей віком 18-19 років, служитимуть вони лише на території Франції.

Макрон наголосив, що ініціатива має на меті посилити підготовку молоді та оновити збройні сили країни, щоб вони були «повноцінними, ефективними та модернізованими, здатними протистояти ризикам у всіх просторах».

«У цьому непевному світі, де сила переважає право, а війна відбувається у теперішньому часі, наша нація не має права ані на страх, ані на паніку, ані на непідготовленість, ані на розбіжності. Страх, зрештою, ніколи не допомагає уникнути небезпеки. Єдиний спосіб уникнути її – це підготуватися до неї», – заявив французький президент.

Незадовго до цього оголошення у Франції провели соцопитування – переважна більшість опитаних, 73%, підтримали запровадження добровільної військової служби. Зокрема, 22% «дуже підтримують» цю ідею, а 51% її просто підтримують.



