Польща купить шведські підводні човни для оновлення Військово-морських сил

Польща обрала Швецію для будівництва нових підводних човнів – щоб підвищити можливості свого флоту на тлі побоювань щодо російських загроз. Про це оголосив 26 листопада міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Угода є частиною польської ініціативи Orka, метою якої є заміна єдиного застарілого підводного човна радянської епохи на три абсолютно нові, високотехнологічні моделі.

«Шведська пропозиція – єдина, яка відповідає всім очікуванням флоту», – сказав польський міністр, додавши, що це рішення «створює нову інфраструктуру безпеки в Балтійському морі».

Єдиний підводний човен Польщі роками потребував регулярного ремонту. Після його виведення з експлуатації не залишиться судна, на якому підводники могли б тренуватися або підтримувати свої навички. Згідно з планом Orka, перший корабель має бути поставлений до 2030 року.

«Польща та Швеція мають глибоке спільне розуміння щодо викликів європейській безпеці», – написав прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у мережі X.

Шведська пропозиція передбачає постачання підводних човнів класу A-26 Blekinge, які зараз будуються оборонно-безпековою компанією Saab. Вона також включає план підтримки навичок польських моряків.

Президент Saab Мікаель Йоханссон заявив інформаційному агентству PAP у жовтні, що підводні човни шведської розробки природно підходять для мілководдя Балтійського моря, водночас вони здатні працювати в глибоких морях та океанах. Судна можуть запускати як важкі, так і легкі торпеди та встановлювати морські міни.

Польща, яка межує як з Росією, так і з Україною значно збільшила свій оборонний потенціал після 2022 року. У 2026 році витрати країни на оборону досягнуть 4,8% ВВП, що є найвищим показником серед країн НАТО. Перш ніж обрати Швецію, Польща розглядала пропозиції п’яти інших країн – Франції, Південної Кореї, Іспанії, Німеччини та Італії як потенційних партнерів для угоди про закупівлю.