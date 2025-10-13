РФ заперечує проблеми у підводного човна «Новоросійськ» поблизу берегів Франції

Російський Чорноморський флот заперечує повідомлення про несправність та «екстрене спливання» російського підводного човна «Новоросійськ» біля берегів Франції. Про це 13 жовтня повідомляє агенція «Інтерфакс» із посиланням на пресслужбу флоту.

«Екіпаж підводного човна здійснює плановий міжфлотський перехід після завершення виконання завдань у складі постійного оперативного з’єднання Військово-морського флоту Росії в Середземному морі», – повідомили в пресслужбі.

У Чорноморському флоті заявили, що відповідно до міжнародних правил судноплавства «прохід підводними човнами проливної зони Ла-Манш здійснюється виключно у надводному положенні».

9 жовтня Морське командування НАТО повідомило, що російський підводний човен перебуває в надводному положенні біля узбережжя французького регіону Бретань. У повідомленні йшлося про те, що фрегат ВМС Франції простежив за проходженням російського судна. Тип підводного човна не уточнювався.

Наприкінці вересня французькі ЗМІ, зокрема Le Figaro, France 24 та RFI, писали про «технічні проблеми» підводного човна «Новоросійськ». Вони посилалися на анонімний телеграм-канал «ВЧК ОГПУ».

27 вересня канал повідомив, що підводний човен «Новоросійськ» нібито має пошкодження в паливній системі, через які паливо надходить прямо в трюм. За інформацією каналу, особовий склад не може усунути несправність, а кваліфікованих спеціалістів на човні немає.

«Через серйозну аварію почали відбуватися й інші проблеми. Паливо, що накопичилося в трюмі, є вибухонебезпечним фактором. Джерело вважає, що екіпаж не має іншого виходу, як почати «відкочувати трюм» прямо в море», – йшлося в повідомленні каналу. Підтверджень цієї інформації немає.

Про російський підводний човен у Середземному морі наприкінці вересня також повідомляли OSINT-фахівці. Зокрема, 26 вересня підводний човен «Новоросійськ» бачили в Гібралтарській протоці.

«Новоросійськ» – російський дизель-електричний підводний човен проєкту 636.3. Підводні човни цього проекту озброєні крилатими ракетами великої дальності «Калібр». Підводний човен був закладений у серпні 2010 року, у 2013 році його спустили на воду. До складу Чорноморського флоту його прийняли у 2014 році.