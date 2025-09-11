ГУР повідомляє про ураження російського корабля біля Новоросійська

Спецпризначенці Головного управління розвідки завдали удару по кораблю Чорноморського флоту в біля узбережжя Новоросійська Краснодарського краю – про це ГУР заявило вранці 11 вересня.

За повідомленням, йдется про корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07, введений в експлуатацію 2015 року. Він обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами радіоелектронної розвідки і може використовуватися для обстеження дна. Розвідка оцінює, що вартість корабля – близько 60 мільйонів доларів, всього в Росії чотири таких судна.

«У момент атаки спецпризначенців ГУР ворожий корабель здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійська, де агресор «прописав» залишки свого Чорноморського флоту», – стверджує відомство.





ГУР уточнює, що завдало удару бойовим безпілотником українського виробництва в область містка управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв’язку корабля. Атака, за його даними, знищила апаратуру РЕР, корабель «виведено з ладу на дороговартісний ремонт».

Російська сторона не повідомляла про ураження корабля. Міноборони РФ заявляло про збиття 17 українських безпілотників протягом ночі над Воронезькою, Бєлгородською, Брянською, Курською, Липецькою та Тамбовською областями.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Влітку 2025 року речник речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук повідомляв, що після регулярних атак з боку Збройних сил України в окупованому Криму вже не залишилося боєздатних військових кораблів Росії. Натомість аналіз супутникових знімків свідчить, що Чорноморський флот РФ тримає всі боєздатні кораблі на базі в Новоросійську.