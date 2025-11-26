У Франції за підозрою в шпигунстві на користь РФ заарештували керівників асоціації «SOS Донбас»

У Франції заарештували трьох представників проросійської асоціації «SOS Донбас», повідомляють Le Parisien та France 24.

За даними французьких медіа, затримані Анна Н., Венсан П. та В’ячеслав П. У повідомленнях на сайті об’єднання вказується, що засновницею організації є Анна Новікова, а нинішнім президентом – Венсан Перфетті. В’ячеслава П. медіа називають членом «SOS Донбас».

Новікову та Перфетті після 96 годин тримання під вартою звинуватили у змові з іноземною державою, діяльності зі збирання інформації в інтересах іноземної держави та створенні злочинної спільноти з метою скоєння злочину. Обох відправили під варту.

За даними France 24, за Новіковою французька розвідка стежила щонайменше з початку року. Затримання, за даними Le Parisien, відбувалися в межах розслідування діяльності «SOS Донбас». На сайті асоціації йдеться, що об’єднання «інформує та мобілізує людей, щоб допомогти жителям Донбасу», зокрема, проводить збір пожертв для надання гуманітарної допомоги. Йдеться про окуповану російськими військами частину Донбасу.

Головне управління внутрішньої безпеки (DGSI) Франції вважає, що гуманітарні конвої та кампанії зі збирання коштів могли бути прикриттям для шпигунської діяльності на користь Росії.

В'ячеслава П. звинувачують у псуванні громадського майна та участі в злочинній спільноті. Його затримали після того, як він розклеїв проросійські плакати на Тріумфальній арці у вересні 2025 року. Четвертого підозрюваного не стали заарештовувати, він має раз на тиждень відзначатися в поліції.