Скоро битва за Лиман та Сіверськ? Армія РФ тисне одразу на кількох напрямках

Російська армія просунулася біля Ямполя в напрямку Лимана, повідомив DeepState 24 листопада.

Згідно з мапою проєкту, зі східного боку місто оточує велика «сіра зона», а на півночі – «червона», звідки противник також тисне.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 24 листопада відзначив штурми російських військ поблизу і в самому Лимані.

Також DeepState повідомив про просування агресора біля Сіверська, а ще на сході від міста біля Новоселівки.

В результаті «сіра зона» всередині Сіверська збільшилася в його східній частині.

Захоплення як Сіверська, так і Лимана може відкрити шлях російській армії до Слов'янська.

Крім цього, згідно з даними DeepState, противник просунувся в Торецьку, а також на його північно-західному фланзі біля Щербинівки та Катеринівки.

Загалом, згідно з ранковим зведенням Генштабом ЗСУ, минулої доби на фронті відбулось 183 бойових зіткнення.

