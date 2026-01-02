Генштаб ЗСУ: з початку доби на на фронті відбулося 45 боєзіткнень

З початку доби на на фронті відбулося 45 бойових зіткнень, повідомляє станом на 16:00 Генеральний штаб ЗСУ.

Більшість російських атак була на Покровському напрямку, де сьогодні противник 14 разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Філія та у бік Новопавлівки. Чотири боєзіткнення на даний час тривають.



На Костянтинівському та Гуляйпільскому напрямках сили РФ по дев’ять разів атакували в районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Клебан-Биак, Миколайпілля, Софіївки, Гуляйполя та в напрямку Добропілля й Зеленого. Частина боїв продовжується.



Бойові дії також тривають на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.



На Лиманському напрямку сьогодні противник наступальних дій не проводив.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ на Донеччині, однак українські підрозділи тримають оборону й перехоплюють ініціативу.