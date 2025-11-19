«Можна говорити про сотні груп» – майор Назаренко про російських військових у районі Покровська

У Покровську та околицях діють сотні малих групи російських військових, повідомив 19 листопада в ефірі Радіо Свобода (проєкт Радіо Донбас Реалії) заступник командира 4-го батальйону «Сила Свободи» 4-ї бригади Нацгвардії «Рубіж» майор Володимир Назаренко.

«Можна говорити про сотні груп. Тобто там можуть бути декілька навіть тисяч цих окупантів, які пробують отак-от просочуватись як таргани, конвеєром, натоптаними стежками вздовж посадок, вздовж вуличок, вздовж сіл, вздовж населених пунктів, по лісах якихось. Єдина перевага цих погодних умов, які є зараз, – це немає такої цілковитої зеленки, і будь-яке просування ворога більш помітне. Знову ж таки, я сподіваюся, що ті втрати, які є у окупантів у поранених, у знищених, у полонених, рано чи пізно будуть мати наслідок і окупанти будуть змушені зменшити свій темп просування», – сказав офіцер.

У щоденних повідомленнях Генерального штабу ЗСУ впродовж останніх тижнів ідеться, що на Покровському напрямку відбувається близько третини від числа всіх боїв на фронті.

Як зазначав 14 листопада проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, важливий вузол української оборони на Донеччині – Покровськ – опинився на межі захоплення після того, як військам армії РФ вдалося прорватися до міста.

Тим часом, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, який відвідав Покровський напрямок, заявив, що про контроль військ РФ над Покровськом або оперативне оточення угруповання Сил оборони України там наразі не йдеться.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Bloomberg повідомив, що «будь-яке рішення про виведення військ із міста є справою військових командирів на місцях».