З початку доби понад пів сотні боїв відбулося лише на Покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 19 листопада на фронті відбулося 140 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Лише на одному Покровському напрямку боїв зафіксовано понад пів сотні боїв.

«На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 52 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Паньківка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопавлівка, Новомиколаївка, Філія, Дачне та у напрямку населеного пункту Гришине. Сили оборони стримують натиск та відбили 48 атак противника», – йдеться у зведенні станом на 16:00.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

Як зазначав 14 листопада проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, важливий вузол української оборони на Донеччині – Покровськ – опинився на межі захоплення після того, як військам армії РФ вдалося прорватися до міста.

Тим часом, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, який відвідав Покровський напрямок, заявив, що про контроль військ РФ над Покровськом або оперативне оточення угруповання Сил оборони України там наразі не йдеться.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Bloomberg повідомив, що «будь-яке рішення про виведення військ із міста є справою військових командирів на місцях».