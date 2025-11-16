Cили РФ отримали команду «симулювати контроль» над Куп’янськом – Угруповання об’єднаних сил

Угруповання об’єднаних сил заявляє, що більшу частину Куп’янська на Харківщині контролюють українські військові, тим часом, як російські сили намагаються «симулювати контроль над містом».

«За інформацією Угруповання об’єднаних сил, російські військові в Куп’янську отримали команду симулювати контроль над містом, розмахуючи російськими прапорами там, де присутні їхні малі групи. Окупанти почали вкладати прапори в пакети постачання для власних військових, які скидаються на місто за допомогою дронів. Щонайменше одна така «операція» вже відбулася – очікуємо на швидке і дещо обрізане наприкінці відео в усіх російських медіа», – йдеться в повідомленні.

В Угрупованні об’єднаних сил наголосили, що, попри заяви посадовців РФ про оточення Куп’янська, більша частина міста перебуває під контролем Сил оборони України, а групи російських військових у північних районах відрізані від наземного постачання.

«Нинішня акція – спроба зробити хорошу міну при поганій грі та прикрити очевидну брехню очільника російського режиму. Водночас Сили оборони України вдячні російським командирам за те, що подібними акціями допомагають «підсвітити» розкидані Куп’янськом малі групи піхоти. Це полегшує роботу українським дронарям», – зазначили військові.

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада за результатами наради з участю ключових керівників сфери оборони й безпеки заявив, що російські військові не змогли захопити Покровськ і Куп’янськ в заплановані їхнім командуванням терміни, «і терміни вкотре були перенесені».