Росія провалила термін захоплення Покровська і Куп’янська – Зеленський

Російські військові не змогли захопити Покровськ і Куп’янськ в заплановані їхнім командуванням терміни, заявив президент України Володимир Зеленський 15 листопада за результатами наради з участю ключових керівників сфери оборони та безпеки.

«Кирило Буданов (керівник Головного управління розвідки Міноборони – ред.) доповів по ситуації на загрозливих напрямках фронту, по військових приготуваннях Росії та строках, на які розраховує окупант. Наразі Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська, і терміни вкотре були перенесені. Олег Іващенко (очільник Служби зовнішньої розвідки України – ред.) доповів щодо політичної ситуації в Росії, настроїв у їхньому суспільстві та в оточенні керівника держави-агресора, а також щодо економічної ситуації. Висновки зроблені», – зауважив Зеленський.

За словами президента України, учасники наради «визначили основні напрямки нашого захисту протягом найближчих тижнів, також доповнимо план оборонних заходів на зимові місяці».

Російські військові наразі намагаються закріпитися в житловій забудові, багатоквартирних будинках у Покровсько-Мирноградській агломерації на Донеччині, повідомив 14 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Про будь-які успіхи сил РФ у Куп’янську повідомлень станом на вечір 15 листопада немає.

Також російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.