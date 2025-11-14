Сирський: війська РФ намагаються прорватися до житлової забудови Покровсько-Мирноградської агломерації

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів робочу нараду з командирами підрозділів, які ведуть бойові дії на Покровському і Очеретинському напрямках – про це він повідомив увечері 14 листопада.

Зокрема, участь взяли відповідальні за бойові дії безпосередньо в районі Покровсько-Мирноградської агломерації, зазначив головнокомандувач:

«Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки в смугах відповідальності. Противник не полишає спроб прорватися до житлової забудови, багатоквартирних будинків і закріпитися там для розширення зони контролю. З огляду на це напрацювали комплекс заходів щодо протидії планам ворога».

Сирський додав, що найбільшу увагу приділяли питанням сталої логістики Сил оборони, а також протидії застосуванню російських FPV-дронів, розвідувальних безпілотників, артилерії та мінометів. Командування відпрацювало «додаткові варіанти дій за різних умов розвитку ситуації».

«Українські воїни продовжують завдавати ворогу значних втрат як у живій силі, так і в техніці, локалізовуючи його пересування. Наші командири діють з обов’язковим врахуванням необхідності збереження життя і здоров’я підлеглого особового складу», – заявив головнокомандувач.





За місяць після стрімкого наступу армії Росії на напрямку, станом на середину листопада, Покровськ та Мирноград перебувають у «напівкотлі» – на мапі проєкту DeepState український гарнізон там перебуває у напівоточенні.

Раніше 14 листопада 7-й корпус швидкого реагування Десантно-Штурмових військ повідомив, що Мирноград залишається перед контролем Сил оборони.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про найзапекліші бої в районах Куп’янська, Лимана, Сіверська, Костянтинівки, Покровська, Мирнограда та Гуляйполя.



