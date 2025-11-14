ДШВ: Мирноград під контролем Сил оборони, російський прапор над шахтою збили

Мирноград залишається під контролем українських військових, заявляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ 14 листопада.

Корпус оприлюднив відео, на якому видно знищення російського прапора дроном. За повідомленням, цей прапор був встановлений на території шахти в Мирнограді. Командування також звітує про ліквідацію двох російських піхотинців, які вивішували прапор.

«Вчора російські окупанти використали тактику флагштоків та вивісили свою трикольорову ганчірку на території шахти «Мирноградвугілля», що на південно-східних околицях Мирнограду», – повідомили військові.

Вони пояснили це спробою російських військ здійснити інформаційно-психологічний тиск на захисників Покровської агломерації та створити ілюзію повноцінного перебування в місті, «попри відсутність можливості там закріпитися».

«Загалом ситуація у Мирнограді – складна. Росіянам вдається періодично невеликими групами по 1-2 особи проникати у місто. Але наші військові в результаті злагоджених пошуково-ударних дій знищують окупантів. Оборона Мирнограду – триває», – заявляє корпус.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про найзапекліші бої в районах Куп’янська, Лимана, Сіверська, Костянтинівки, Покровська, Мирнограда та Гуляйполя.