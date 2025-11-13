Сирський: ситуація на фронті залишається складною, найзапекліші бої тривають біля семи населених пунктів

Ситуація на лінії фронту залишається складною, найзапекліші бої тривають у районах Куп’янська, Лимана, Сіверська, Костянтинівки, Покровська, Мирнограда та Гуляйполя, повідомив у телеграмі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після розмови з начальником Генштабу Збройних Сил Французької Республіки генералом Фабʼєном Мандоном.



За словами Сирського, під час розмови з Мандоном обговорили ключові потреби Збройних Сил України – зокрема, питання підготовки пілотів літаків Mirage, посилення протиповітряної оборони та низку інших важливих аспектів оборонної співпраці.



Він також подякував Фабʼєну Мандону та французьким збройним силам за потужну військову підтримку, надану ЗСУ.

Напередодні Сирський заявив, що Покровський напрямок залишається головним у контексті російського наступу. Там фіксується найбільша кількість щоденних російських штурмових дій і зосередження значної частини угруповання РФ, що діє на території України. Зокрема, армія Росії намагається скористатися складними погодними умовами.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація у Покровську є дуже складною, будь-яке рішення про виведення військ із міста є справою військових командирів на місцях.

Тим часом, як повідомляють Сили оборони півдня, українські військові відійшли з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка на Запоріжжі.



