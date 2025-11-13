В ISW проаналізували ситуацію довкола Гуляйполя

Ситуація на Гуляйпільському напрямку погіршується, хоча російські війська, ймовірно, витратять значний час на створення умов для захоплення населеного пункту, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Російські війська, ймовірно, спробують ізолювати й оточити Гуляйполе з північного сходу, відповідно до нового плану кампанії, який має на меті послабити українську оборону, щоб забезпечити просування за допомогою тактики проникнення. Цей новий план складається з тривалої кампанії повітряної блокади поля бою, яка послаблює здатність України підтримувати сили на передовій; тактичних заходів із перешкоджання лініям постачання й операторам українських безпілотників; місій із проникнення, спрямованих на виявлення і використання слабких місць в обороні України, щоб дезорганізувати її оборону; масових атак невеликими групами для швидкого просування вперед і змушення українських військ відступити з району», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважують, що ця кампанія схожа на дії російських військ щодо Покровська, починаючи з весни-літа 2025 року, перед посиленням операцій із захоплення міста, що розпочалося в жовтні 2025 року.

«Російські війська посилили місії з інфільтрації і протягом останніх тижнів відносно швидко просуваються в напрямку Гуляйполя, а російські воєнні блогери назвали перекриття перерізання автомагістралі Т-0401 Покровське-Гуляйполе як мету цих російських наступів», – вказують в ISW.

За даними Інституту вивчення війни, елементи трьох російських загальновійськових армій на даний час розгорнуті для проведення або підтримки наступальних операцій проти Гуляйполя: 5-ї, 29-ї і 35-ї.

Аналітики зазначають, що російські технологічні й оперативно-тактичні інновації є основними факторами, що сприяють просуванню Росії в районах Гуляйполя і Покровська. «Українським силам доведеться розробити технологічні, оперативні й тактичні відповіді на цей новий російський підхід, щоб зірвати його», – наголосили в ISW.

11 листопада Сили оборони півдня повідомили про відхід українських військових із позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка у Запорізькій області.

Згодом головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про погіршення ситуації на Олександрівському й Гуляйпільському напрямках. За його словами, російська армія підвищила активність у Запорізькій області, використовуючи густий туман для інфільтрації між українськими позиціями. Сирський також повідомив, що російські війська захопили тут три населених пункти, назв яких він не вказав, додавши, що українські сили ведуть «виснажливі бої» за Рівнопілля і Яблукове.

Станом на вечір 12 листопада аналітичний проєкт DeepState заявив, що українські військові відкинули загарбників поблизу Шахового на Донеччині, але сили РФ, за даними проєкту, окупували Рівнопілля і Яблукове.