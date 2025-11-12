Командування: на Запоріжжі тривають «запеклі бої», просування РФ біля Рівнопілля зупинене

Командування Сил оборони півдня прокоментувало ситуацію в Запорізькій області, де напередодні українські війська відійшли від п’яти населених пунктів.

«На Запоріжжі продовжуються запеклі бої. На Олександрівському і Гуляйпільському напрямках противник не припиняє масовані обстріли, активізувавши штурмові дії в районі населених пунктів Привільне, Зелений Гай, Рівнопілля, Павлівка, Вороне, Степове і Новопавлівське», – йдеться в повідомленні Центру комунікацій.

Військові зафіксували 25 боєзіткнень на цьому напрямку. За їхнім повідомленням, російська армія зазнає «великих втрат», намагаючись просунутись.

Сили оборони повідомляють, що пізно увечері 11 листопада, внаслідок комплексного вогневого ураження позицій ЗСУ в районі Рівнопілля, для збереження життя особового складу українські підрозділи «перемістились на більш вигідні рубежі».

«Просування противника зупинено. Тривають дії щодо його блокування та комлексного ураження. Запеклі бої продовжуються також на інших ділянках лінії бойового зіткнення цих напрямків», – додають військові.

Напередодні Сили оборони півдня повідомили про відхід із позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка на Запоріжжі.

Згодом головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про погіршення ситуації на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. За його словами, військові угруповання військ «Південь» ведуть «виснажливі бої» за Рівнопілля і Яблукове.