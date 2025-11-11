Зеленський: на Покровському напрямку й на Запоріжжі складна ситуація, в Куп’янську – «трохи легше»

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського щодо ситуації на фронті – про це він повідомив у своїх соцмережах 11 листопада.

За словами президента, найбільше уваги зараз приділяється Покровському напрямку та Запорізькій області, де російські війська збільшують кількість і масштаби штурмів:

«Там складна ситуація, і зокрема через погодні умови, які сприяють атакам. Але продовжуємо знищувати окупанта. І я дякую кожному нашому підрозділу, кожному воїну, які задіяні для захисту українських позицій. Трохи легше ситуація в Купʼянську: є результати в наших воїнів, і це вже тенденція кількох тижнів».





Президент додав, що обговорив із Сирським конкретні напрямки та очікувані результати «дипстрайків», тобто ударів вглиб території Росії.

«Українські далекобійні санкції мають діяти кожної доби, і це досягається», – зазначив Зеленський.

Російські війська протягом останніх днів активізували зусилля з проникнення у Покровськ на Донеччині на легкій техніці через південні околиці, повідомила 11 листопада пресслужба 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Читайте також: Генштаб ЗСУ заявив про удар по НПЗ в Оренбурзькій області РФ

Тим часом, як повідомляють Сили оборони півдня, українські військові відійшли з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка на Запоріжжі.

Раніше сьогодні аналітичний проєкт DeepState повідомив про значне просування армії РФ на північ від Гуляйполя Запорізької області. За повідомленням, до міської межі агресору залишається близько 7 кілометрів.



