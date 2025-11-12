Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні

Влада Данії оголосила про 28-й пакет військової допомоги для України на суму 1,4 мільярда данських крон (близько 217 мільйонів доларів). Про це повідомили у Міністерстві оборони країни.

«Завдяки цьому пакету ми забезпечуємо Україну низкою критично важливих бойових можливостей у найближчі місяці завдяки «данській моделі» й ініціативі PURL. Все ще існує велика потреба в підтримці боротьби України за свободу. І є потреба, щоб інші країни також зробили свій внесок», – заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Зокрема, новий пакет передбачає додаткове фінансування «данської моделі» (фінансування закупівель озброєння для ЗСУ через відшкодування контрактів з українськими виробниками) у розмірі 100 мільйонів крон. Ще понад 372 мільйони крон спрямують на ініціативу PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для України. 80 мільйонів крон підуть на закупівлю пального через Агентство НАТО з підтримки й постачання.

Данія на даний момент надала військової підтримки Україні на суму приблизно 70,8 млрд крон у період з 2022 по 2028 рік, зазначили в міністерстві.

У 2024 році Україна і Данія запровадили новий механізм фінансування закупівель озброєння для ЗСУ через відшкодування контрактів з українськими виробниками. Цей механізм отримав назву «данська модель». За цією схемою українська сторона формує детальний перелік проєктів, що потребують фінансування, а данські фахівці проводять детальну оцінку спроможностей рекомендованих компаній та аналізують їхній попередній досвід виконання контрактів.

У червні 2025 року на той момент міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що оборонна підтримка України за «данською моделлю» протягом року масштабується до 1,3 мільярда євро.