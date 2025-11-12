Запорізький фронт. Звідки українським бійцям довелось відійти, а де стався «локальний колапс»?

11 та 12 листопада у Збройних силах України повідомили про відхід Сил оборони з низки населених пунктів поряд з Гуляйполем Запорізької області – мова про Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка.

За даними проєкту DeepState, до північних околиць Гуляйполя армії РФ залишається всього 7 кілометрів. Окремі оглядачі та військові блогери характеризують ситуацію на напрямку як загрозливу і таку, що загрожує обвалом фронту. Що ж наразі відбувається на Запоріжжі?

11 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про активізацію військ РФ у Запорізькій області. Зазначається, що їм вдалося захопити три населені пункти в регіоні.

«Використовує для інфільтрації між нашими позиціями погодні умови – густий туман. Значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, в ході жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населених пункти. Воїни угруповання військ «Південь» ведуть виснажливі бої за Рівнопілля і Яблукове», – йдеться на офіційній сторінці головнокомандувача ЗСУ у фейсбуці.

Того ж дня спікер Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі «РБК-Україна» підтвердив, що ЗСУ довелося відійти поблизу чотирьох сіл на Олександрівському напрямку.

А наступного дня, 12 листопада, Сили оборони півдня офіційно повідомили про відхід українських військових з позицій в районі Рівнопілля:

«11 листопада 2025-го, пізно увечері, внаслідок комплексного вогневого ураження наших позицій у районі Рівнопілля, з метою збереження життя особового складу, українські підрозділи перемістились на більш вигідні рубежі. Просування противника зупинено. Тривають дії щодо його блокування та комплексного ураження».

Що ж відбувається на Запорізькому напрямку?

Тактика російських військ

За даними речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, рівень бойової активності на Запоріжжі наразі можна порівняти з Покровським та Куп’янським напрямками.

З метою збереження життя військовослужбовців нам довелось змінити тактичне положення

«Сьогодні на Запорізькому напрямку зафіксовано 32 бойових зіткнення: зокрема на Олександрівському і Гуляйпільському – 29 таких бойових зіткнень. Тобто темпи ворожої бойової активності доволі високі. Крім того, ворог не зменшує кількість обстрілів, завдавши на цьому напрямку 4 сотні обстрілів із застосуванням до 1,5 тисячі боєприпасів. Тобто це доволі висока, якщо брати по всій лінії зіткнення, ворожа активність. Вища або така сама буває у таких місцях, як Куп’янськ чи Покровськ».

У Силах оборони півдня Радіо Свобода також підтвердили оприлюднену напередодні інформацію про відхід ЗСУ з низки населених пунктів – це села на північ від міста Гуляйполя Запорізької області.

«Новоуспенівське, Успенівка, Нове, Новомиколаївка, Охотниче. Чому від них? Бо противник здійснив масовані обстріли наших позицій, зруйнувавши укріплення, які були на них, тому нам доводилось відходити і у фланг, і вглиб оборони, бо реально не було де тримати оборону. В чистому полі довго не протримаєш оборону, бо нема де сховатись. Тому з метою збереження життя військовослужбовців нам довелось змінити тактичне положення – з деяких позицій, з деяких населених пунктів нам довелось відійти».

Владислав Волошин додає: «У тих населених пунктах, від яких відійшли Сили оборони України, ворог намагається завести групи закріплення, але ми б’ємо його, прагнемо обрізати логістику, не дати завести ці групи закріплення».

Окрім штурмових дій військ РФ, каже, на напрямку зафіксували активні спроби інфільтрування, прихованого просування, російських військових вглиб української оборони:

Окупація Рівнопілля відкриває оперативний простір з півночі на саме місто

«Цьому сприяв як рельєф, так і погодні умови – на півдні України стоїть густий туман, дощ і мряка. Скориставшись цим, деякі групи противника намагались інфільтруватись. Окрім штурмів, ми знищуємо противника під час таких інфільтраційних заходів. Проводимо пошуково-ударні дії для знищення груп, які мають намір зайти нам у тил. За минулу добу було зафіксовано 13 таких бойових зіткнень. Це були групи по декілька осіб – 2,3, до 5 осіб, які намагаються приховано проникнути повз нашу оборону», – каже речник Сил оборони півдня.

Український Генштаб вранці 12 листопада повідомив про 23 атаки на Олександрівському і три на сусідньому Гуляйпольському – за минулу добу.

Загроза обвалу фронту на Запоріжжі?

За даними аналітиків проєкту Deep State, внаслідок ускладнення ситуації в Запорізькій області постала загроза такому «важливому населеному пункту» на лінії фронту, як Гуляйполе:

«На жаль, кількісна перевага противника дається взнаки, а під питанням контролю перебуває значна частина території, що може ставити під загрозу Гуляйполе, адже окупація Рівнопілля відкриває оперативний простір з півночі на саме місто і ускладнює перебування позицій в Зеленому Гаю та Високому (Червоному). Весь цей час Гуляйполе було неприступним містом для противника, який докладав у свій час багато зусиль, щоб спробувати залізти в місто, зокрема, з напрямку Марфополя. Тепер відкривається новий шлях, який може ускладнити оборону важливого населеного пункту в цьому районі».

Ворог використав наш певний оперативний провал на Новопавлівському напрямку

DeepState почав фіксувати просування армії Росії на північ від Гуляйполя приблизно з 5 листопада – відтоді агресор подолав приблизно 10 кілометрів.

На загрозу для Гуляйполя вказує і майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук:

«Ситуація, яка складається біля Рівнопілля, загрожує тим, що ворог може вийти на оперативний простір на півночі від Гуляйполя. Це загрожує тим, що ворог може відкрити повноцінний напрямок з північного сходу і тиснути на місто з двох напрямків, а то й трьох».

Зазначає, що російські війська скористались оперативною ситуацію на Новопавлівському напрямку, аби просунутись на Запорізькому фронті зі сторони Донецької області.

Здається, що нема більше ані оборонних позицій, ані українських військ, аби зупинити російський наступ

«Дуже тривалий час Силам оброни вдавалось стримувати спроби просування і атаки ворожих військ з півдня на Запоріжжя. Це вдавалось робити силами різних підрозділів, зокрема Головного управління розвідки департаменту активних дій. Суміжними підрозділами було дуже багато роботи проведено middle strike, ударами середньої дальності, в тому числі по окупованих територіях, по локомотивах ворога, по складах і позиціях. Відповідно ворог зрозумів, що ситуація важка для просування з півдня Запоріжжя, і використав наш певний оперативний провал на Новопавлівському напрямку саме для того, щоб просуватись на Запоріжжя з боку Донеччини, і використовувати зі сходу ці можливості», – каже Андрій Ткачук.

Ситуацію на Гуляйпільщині вже встиг охрестити «локальним колапсом» української лінії оборони на сході Запорізької області у своєму дописі від 10 листопада військовий експерт німецького видання Bild Юліан Рьопке.

За його даними, тільки упродовж попередніх вихідних, російські війська просунулись на 8 кілометрів.

«Після падіння Успенівки (село Гуляйпільської громади – ред.) здається, що нема більше ані оборонних позицій, ані українських військ, аби зупинити російський наступ», – написав у соцмережі Х 10 листопада Юліан Рьопке.

Шляхи евакуації – під контролем ворожих дронів

Про загрозу обвалу фронту на Запорізькому напрямку попереджає у своєму телеграмі український військовий Станіслав Бунятов з позивним «Осман», порівнюючи ситуацію з подіями в Авдіївці, що на Донеччині, у 2024 році:

«Запорізький напрямок (з правого флангу) в 2026 році очікує обвал, подібний до того, що стався на Донбасі після Авдіївки та Очеретиного. Якщо не відреагувати на нинішню ситуацію так, як це було на Сумщині, усе може закінчитися трагічно».

Безпекова ситуація уздовж фронту на Запоріжжі

Останній місяць із Гуляйполя, у напрямку якого намагаються просунутися війська РФ, триває активна евакуація місцевого населення. Її проводять спільними зусиллями представники місцевої військової адміністрації, поліція, рятувальники і волонтери.

За словами начальника Гуляйпільської міської військової адміністрації Сергія Ярмака, основні евакуаційні шляхи з міста наразі перебувають під контролем дронів військ РФ.

«По місту і по території громади прилітають КАБи і останній час дуже масово FPV-дрони, дрони на оптоволокні. Тому логістика дуже тяжка стала, але максимально намагаємось триматися. Останній місяць йде дуже активна евакуація. В місті залишається орієнтовно близько 500 осбі. За цей і минулий тиждень близько 100 осіб евакуйовано. Це більшість людей похилого віку. Евакуйовувати дуже важко. Найбільша проблема, що шляхи евакуації – під контролем ворожих дронів», – каже начальника Гуляйпільської міської військової адміністрації.

Б’ють безпосередньо КАБами – від 250 до 1,5 тисячі кілограмів

Один із волонтерів, який нині бере участь у евакуації жителів Гуляйполя – Влад Маховський. Раніше він працював на Донбасі, зокрема евакуював жителів Авдіївки після початку повномасштабного вторгнення. Поділився, з якими основними труднощами доводиться зіткатись на Гуляйпільщині.

«Напередодні ми працювали. Кожні 10 хвилин була інформація, що залітає FPV, а ми в другу сторону полетіли, щоб забрати людей. Вчора (11 листопада – ред.) загинув один чоловік. Влучання FPV-дрона – цивільний, їхав на машині. Головні труднощі зараз на евакуації – це FPV-дрони, «Молнії» літають, обстріли. Друга складність – це люди. Намагаються багато речей зібрати – а зараз вже не той час, коли можна багато забрати. Це дуже незручно. Машини невеликі, броньовані. Треба швидко евакуювати – забрали, посадили, виїхали. Кожну хвилину залишатись там – це ризик», – розповідає Влад Маховський про те, як відбувається евакуація з Гуляйполя.

Суттєво погіршилась безпекова ситуація і на територіях, що межують з Гуляйпільською громадою. Так, в частині Тернуватської громади Запорізького району за ініціативи місцевої влади запровадили примусову евакуацію дітей.

Загалом, за словами начальника військової адміністрації Запорізького району Олега Буряка, евакуацію з цих територій розпочали одразу після перших масованих атак із застосуванням КАБів, ще до оголошення офіційної процедури евакуації.

Призначено примусову евакуацію дітей у трьох фронтових громадах

«Упродовж 2022-2024 років громада практично не зазнавала атак. А останні два місяці дуже багато прильотів по Тернуватській громаді. Б’ють безпосередньо КАБами – від 250 до 1,5 тисячі кілограмів. Почали бити по самому центру Тернуватого – пошкоджена школа, будинок культури, дитячий садочок, будинок сільради, тобто почали бити по житлових кварталах. І одразу голова громади зателефонував. Як тільки почались інтенсивні прильоти – потрібно одразу захищати. Тому ми не тільки дітей і сім’ї вивозили, а й людей маломобільних, стареньких, яким не було куди виїхати», – ділиться Олег Буряк.

Також примусова евакуація оголошена ще у двох громадах Запорізького району.

«На зараз призначено примусову евакуацію у трьох громадах. Це прифронтові громади. У Тернуватській маємо евакуювати 4 дитини, Кушугумській – 9, а Новоолександрівській – 23 дитини. Це не всі громади, а лише деякі населені пункти в них», – пояснює Олег Буряк.

За даними мапи Deep State, відстань від населених пунктів двох останніх громад до безпосередньої зони бойових дій складає близько 10 кілометрів.